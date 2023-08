Economia na reforma utilizando portas e janelas padronizadas

Siga o TNOnline no Google News

Realizar uma reforma em casa é uma decisão importante, que envolve diversos aspectos, incluindo escolhas econômicas que podem impactar diretamente o orçamento do projeto. Veja neste artigo como você pode economizar mais utilizando portas e janelas padronizadas na sua reforma.

Portas e janelas personalizadas: O que são?

Portas e janelas personalizadas são aquelas feitas sob medida, projetadas para se adequar perfeitamente a uma abertura específica.

Essa opção pode ser atraente para alguns proprietários, pois oferece a oportunidade de ter um design único e personalizado que combina perfeitamente com a estética da residência. No entanto, é importante ponderar alguns fatores antes de optar por essa escolha.

Um dos principais aspectos a serem considerados é o custo. Portas e janelas personalizadas geralmente têm um preço mais elevado em comparação com as versões padronizadas, uma vez que exigem um trabalho mais minucioso e materiais específicos.

Além disso, o tempo de produção e entrega pode ser maior, o que pode atrasar a conclusão da reforma.

Vantagens de contar com portas e janelas de alumínio padronizadas

Ao buscar economia na reforma, uma opção viável e cada vez mais popular é o uso de portas e janelas de alumínio padronizadas.

O alumínio é um material que oferece diversas vantagens em termos de custo e benefícios, tornando-se uma escolha inteligente para muitos projetos de construção e reforma.

1. Preço mais acessível

As portas e janelas de alumínio padronizadas têm um custo inicial mais baixo do que as versões personalizadas, o que pode ajudar a reduzir o orçamento da reforma.

Além disso, os custos de produção em larga escala tornam o alumínio mais acessível em comparação a outros materiais, como a madeira e o PVC.

2. Durabilidade e resistência

O alumínio é um material conhecido por sua durabilidade e resistência a intempéries, como chuva, sol, vento e umidade.

Essa característica confere maior vida útil às portas e janelas, evitando gastos futuros com reparos e substituições frequentes.

3. Baixa manutenção

Outro benefício das portas e janelas de alumínio é a baixa necessidade de manutenção.

Diferentemente de materiais como a madeira, que requerem cuidados periódicos com pintura e envernizamento, o alumínio é praticamente livre de manutenção, demandando apenas limpeza regular para preservar sua aparência.

4. Versatilidade de design

As portas e janelas de alumínio estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos e estilos, desde porta de correr até os mais simples. Desse modo, permite que os proprietários escolham opções que se adequem ao design e à arquitetura da casa.

A variedade de cores também é extensa, possibilitando a harmonização com a paleta existente.

5. Sustentabilidade

O alumínio é um material reciclável, o que significa que, ao final de sua vida útil, pode ser reaproveitado, contribuindo para a redução do impacto ambiental e promovendo a sustentabilidade no setor da construção.

Portas e janelas de alumínio valem a pena!

A durabilidade das portas e janelas de alumínio é um dos aspectos mais relevantes na escolha desse material. Comparadas a outras opções disponíveis no mercado, como portas e janelas de madeira ou PVC, as versões em alumínio são claramente vantajosas.



O alumínio é altamente resistente à corrosão, o que é especialmente importante em áreas com alta umidade ou exposição a ambientes marinhos, onde outros materiais poderiam sofrer danos ao longo do tempo.

Além disso, as portas e janelas de alumínio mantêm suas propriedades estruturais e estéticas por um longo período, garantindo que a reforma realizada tenha uma vida útil estendida.

É essencial, contudo, escolher produtos de qualidade de fornecedores confiáveis para garantir a melhor durabilidade possível. A instalação correta e o uso adequado também são fatores importantes que afetam a longevidade das portas e janelas de alumínio.

Economize na sua reforma

A economia na reforma é um objetivo comum para muitos proprietários de imóveis. Ao considerar as opções disponíveis para portas e janelas, é essencial avaliar o custo-benefício e as vantagens oferecidas por cada material.

Enquanto portas e janelas personalizadas podem ser atraentes, as portas e janelas de alumínio padronizadas têm se destacado como uma escolha inteligente e econômica.

Além do preço mais acessível, a janela e porta de alumínio oferecem durabilidade, resistência, baixa manutenção e versatilidade de design.

Essas características tornam o alumínio uma opção confiável e de longa duração, garantindo que a reforma seja um investimento sólido e que proporcione satisfação ao longo dos anos.