Eclipse total e superlua acontecem nesta quarta-feira (26)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (26), deve acontecer dois fenômenos simultâneos: a maior superlua deste ano e um eclipse lunar total.

O evento simultâneo irá acontecer na madrugada de 26 de maio de 2021. Para acompanhar a superlua eclipsada, a pessoa terá que acordar bem cedo. Porém, os estados que terão a melhor visualização do fenômeno, a madrugada será fria por conta da presença do ar polar sobre o Brasil ou terá previsão de chuva.

Como ocorre um eclipse?

Este espetáculo acontece quando o Sol e a Lua estão exatamente em lados opostos da Terra. Quando esse alinhamento acontece, o nosso planeta impede que parte da luz do Astro-Rei chegue até o satélite natural.

A nossa atmosfera também filtra a luz e dá à Lua um toque avermelhado, motivo pelo qual esse fenômeno é chamado por alguns de "Lua de Sangue".



A fase total desse eclipse será de curta duração, de cerca de 15 minutos. O melhor lugar para visualizá-lo será do leste da Austrália, da Nova Zelândia e das Ilhas Pacíficas. Já aqui no Brasil, só a fase parcial do eclipse poderá ser vista, a partir das 6h45 (horário de Brasília).

Se assistir o eclipse vai ser difícil, a superlua poderá ser vista por observadores de todo o mundo se o céu noturno estiver limpo.



Segundo a Nasa, as superluas e os eclipses são fenômenos diferentes, que nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. "Este mês traz uma oportunidade excelente de aproveitar a vista", diz o site da agência.