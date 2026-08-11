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Eclipse solar total ocorre na quarta-feira e pode durar mais de 2 minutos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O raro eclipse solar total que ocorrerá na quarta-feira, 12, não poderá ser visto de nenhuma parte do Brasil, nem mesmo de forma parcial. Entretanto, o Observatório Nacional fará a retransmissão ao vivo por meio de seu canal do YouTube, a partir das 12 horas (de Brasília), no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/live/oezKcyDyqUs

A sombra da Lua estará voltada para o Hemisfério Norte, cobrindo uma faixa que passa por regiões da Groenlândia, Islândia, Espanha e Portugal.

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O fenômeno deverá durar até dois minutos e 18 segundos. Outras partes da Europa verão um eclipse solar parcial, onde a Lua parecerá "dar uma mordida" no Sol, diminuindo ligeiramente seu brilho.

Quando serão os próximos eclipses solares?

Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta, o que dá a sensação de serem fenômenos raros.

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- Eclipse Anular do Sol de 6 de fevereiro de 2027: a faixa de visibilidade do eclipse anular vai estar sobre o mar, tangenciando o litoral extremo leste do Estado do Rio de Janeiro. O eclipse será visto como parcial em quase todo o Brasil, exceto o extremo noroeste;

- 2 de agosto de 2027: O próximo eclipse solar total no mundo cruzará o sul da Espanha, o norte da África e a Arábia Saudita. Está sendo muito falado desde já por conta de sua duração que será de 6min23seg. O eclipse total de maior duração do século XXI foi o de 22 de julho de 2009, cuja duração foi de 6min39seg.

A maior duração de um eclipse do Sol é de 7 minutos e 30 segundos. O eclipse de maior duração até o ano 3000 vai ocorrer em 16 de julho de 2186 com 7 minutos e 29 segundos de duração, que será visível na América do Sul ao norte do Brasil e não será visível no Brasil.

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- 12 de agosto de 2045: O próximo eclipse solar total visível no Brasil terá sua faixa de totalidade cruzando estados das regiões Norte e Nordeste e parcialidade no restante do país.

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CIÊNCIA/ECLIPSE SOLAR
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