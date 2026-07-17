Eclipse solar total mais longo do século será em agosto e vai durar mais de 6 minutos

O eclipse solar total mais longo do século XXI acontecerá em 2 de agosto de 2027, com duração máxima de 6 minutos e 22 segundos, segundo estimativas da Nasa. O fenômeno ocorrerá quando a Lua, em seu ponto mais próximo da Terra (perigeu), se alinhar perfeitamente entre o planeta e o Sol, bloqueando completamente a luz solar em uma faixa de aproximadamente 258 quilômetros de largura.

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A longa duração do evento é resultado de uma combinação de fatores astronômicos: a Lua estará no perigeu, parecendo maior no céu, enquanto a Terra estará próxima do afélio (ponto mais distante do Sol), fazendo com que o astro pareça ligeiramente menor. Essa combinação permite que o disco lunar cubra completamente o Sol por um período excepcionalmente longo. O último eclipse solar total de grande duração, ocorrido em abril de 2024, teve totalidade de cerca de 4 minutos.

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A trajetória do eclipse começará no Atlântico Leste, cruzará o Estreito de Gibraltar e atingirá seu ponto máximo no Egito, a aproximadamente 60 quilômetros a sudeste de Luxor. O fenômeno será visível em sua totalidade em 10 países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Fora dessa faixa, o eclipse será observado apenas de forma parcial.

O Brasil não estará na rota do eclipse de 2027. O país está localizado no hemisfério ocidental, enquanto o fenômeno ocorrerá quando for noite no território brasileiro. Especialistas apontam que um eclipse com características semelhantes só deve ocorrer novamente por volta de 2184, ou seja, em cerca de 157 anos.

A observação do eclipse exige cuidados. Especialistas recomendam o uso exclusivo de óculos certificados pela norma ISO 12312-2 ou vidro de soldador nº 14. Óculos escuros comuns, chapas de raio-X ou outros materiais improvisados não oferecem proteção contra os danos causados pela radiação solar.