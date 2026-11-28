Totalidade atravessará trechos da Europa, da África e do Oriente Médio, incluindo países como Espanha, Egito e Arábia Saudita

Um eclipse solar total previsto para 2 de agosto de 2027 deve se tornar o mais longo do século 21, com duração superior a seis minutos em determinadas regiões e atraindo a atenção de observadores e cientistas.

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Conforme dados divulgados pela Nasa, a escuridão total poderá alcançar até 6 minutos e 22 segundos, com o ponto de maior duração estimado na região de Luxor, no Egito, onde o Sol ficará totalmente encoberto pela Lua durante esse intervalo.

A faixa de totalidade também passará por áreas da Europa, da África e do Oriente Médio, abrangendo países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Já quem estiver fora dessa faixa poderá acompanhar o eclipse de forma parcial em outras partes da Europa e da África, além do sul da Ásia e do leste da América do Norte.