Eclipse solar do “anel de fogo” acontece nesta quinta-feira

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (10) ocorrerá um “eclipse anular” do Sol, fenômeno que por alguns minutos produz um belo “anel de fogo” no céu, resultado da ocultação parcial do disco solar pela Lua passando entre nós e nossa estrela.

Infelizmente, a faixa de totalidade é bem pequena. O eclipse anular só será visto do norte do Canadá ao Leste da Sibéria, passando pela Groelândia e pelo Mar Ártico. Grandes cidades do hemisfério norte, como Chicago, Nova York, Toronto, Boston, Paris, Londres, Berlim, Estocolmo e Moscou, poderão observar apenas um eclipse parcial a olho nu.

Mas isso não quer dizer que nós, brasileiros, vamos ficar de fora. Poderemos acompanhar o eclipse através de transmissões online gratuitas, assim como fizemos com o eclipse lunar que, semanas atrás, se seguiu à “superlua de sangue“.

Como ver o eclipse solar do “anel de fogo” online

Ninguém melhor que a Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa, para mostrar um eclipse ao mundo. A transmissão começa às 6h00 (horário de Brasília) na Nasa TV no YouTube ou no vídeo abaixo.

Weather permitting, NASA will carry a feed of the annular solar eclipse on June 10, 2021 over northern Canada and the Arctic. The stream will start at 5 a.m.... NASA Video

Entretanto, o Sol só será visível quando surgir no horizonte, às 6h47, justamente o ponto máximo do eclipse. Essa transmissão mostrará um eclipse parcial, com 90% do Sol coberto, então não teremos o “anel de fogo”. Mas será um belo espetáculo mesmo assim.

Outra das transmissões é a do Virtual Telescope Project, que vai começar às 6h30 (horário de Brasília) da quinta-feira. O vídeo poderá ser visto no site do projeto, ou também em seu canal no YouTube. Para facilitar, colocamos o vídeo logo abaixo. É só “dar play” na hora do eclipse e aproveitar