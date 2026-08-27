Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
FENÔMENO ASTRONÔMICO

Eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil na noite desta quinta-feira

Fenômeno atinge seu ponto máximo na madrugada e não exige o uso de equipamentos de proteção para observação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil na noite desta quinta-feira
Autor Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os brasileiros poderão acompanhar na noite desta quinta-feira (27) e na madrugada de sexta (28) um eclipse lunar parcial que será visível em todo o território nacional. O fenômeno astronômico, que não exige equipamentos especiais ou filtros de proteção para observação, terá sua fase perceptível iniciada às 23h34, no horário de Brasília. O ponto de maior cobertura ocorrerá à 1h13 da madrugada, momento em que 96,2% do satélite natural estará obscurecido pela sombra da Terra.

- LEIA MAIS: Sul e Sudeste terão dia de chuva, trovoadas e tempestades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, do Observatório Nacional, explica que o evento ocorre quando a Lua cruza a sombra projetada pela Terra no espaço em decorrência da luz solar. Ela detalha que todo corpo iluminado projeta duas sombras: uma mais clara, chamada penumbra, e uma mais escura, a umbra. Embora a Lua entre na fase de penumbra mais cedo, às 22h24, a mudança de luminosidade só se torna visível a olho nu a partir das 23h34, com o avanço do satélite para a área da umbra.

Durante a evolução do eclipse, a área escura cresce na superfície lunar até formar o que a especialista descreve como uma "mordidinha". No momento de máximo escurecimento, a Lua poderá ganhar uma tonalidade avermelhada pouco antes de começar a sair da fase mais densa da sombra. A etapa parcial do fenômeno terá uma duração total de 3 horas e 18 minutos, encerrando-se oficialmente às 2h52. Moradores de regiões com fusos horários diferentes do de Brasília precisam apenas ajustar os relógios, subtraindo a diferença local, pois o instante do evento é exatamente o mesmo em todo o país.

Para acompanhar o espetáculo, basta olhar para o céu, desde que as condições meteorológicas colaborem e não haja nebulosidade ou chuva. O Observatório Nacional destaca que o evento atual integra o Saros 138, um ciclo de aproximadamente 18 anos que rege a repetição de eclipses com características semelhantes. A inclinação de cinco graus na órbita lunar em relação à da Terra é o que impede que esse alinhamento espacial ocorra em todas as luas cheias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem preferir acompanhar o fenômeno de forma virtual ou estiver em regiões com o tempo nublado poderá assistir à transmissão ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube. A live, que faz parte do projeto "O Céu em sua Casa: observação remota", começará às 23h de quinta-feira e detalhará todas as fases do evento. A transmissão se estenderá até as 4h02 de sexta-feira, momento em que o eclipse penumbral chega ao seu final definitivo, encerrando a passagem da Lua pela sombra terrestre. Veículos de comunicação também estão autorizados a retransmitir as imagens de forma gratuita, mediante aviso prévio à instituição.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eclipse lunar​ fenômenos astronômicos observação do céu Observatório Nacional Saros 138 transmissão ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV