Eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil na noite desta quinta-feira

Os brasileiros poderão acompanhar na noite desta quinta-feira (27) e na madrugada de sexta (28) um eclipse lunar parcial que será visível em todo o território nacional. O fenômeno astronômico, que não exige equipamentos especiais ou filtros de proteção para observação, terá sua fase perceptível iniciada às 23h34, no horário de Brasília. O ponto de maior cobertura ocorrerá à 1h13 da madrugada, momento em que 96,2% do satélite natural estará obscurecido pela sombra da Terra.

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A astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, do Observatório Nacional, explica que o evento ocorre quando a Lua cruza a sombra projetada pela Terra no espaço em decorrência da luz solar. Ela detalha que todo corpo iluminado projeta duas sombras: uma mais clara, chamada penumbra, e uma mais escura, a umbra. Embora a Lua entre na fase de penumbra mais cedo, às 22h24, a mudança de luminosidade só se torna visível a olho nu a partir das 23h34, com o avanço do satélite para a área da umbra.

Durante a evolução do eclipse, a área escura cresce na superfície lunar até formar o que a especialista descreve como uma "mordidinha". No momento de máximo escurecimento, a Lua poderá ganhar uma tonalidade avermelhada pouco antes de começar a sair da fase mais densa da sombra. A etapa parcial do fenômeno terá uma duração total de 3 horas e 18 minutos, encerrando-se oficialmente às 2h52. Moradores de regiões com fusos horários diferentes do de Brasília precisam apenas ajustar os relógios, subtraindo a diferença local, pois o instante do evento é exatamente o mesmo em todo o país.

Para acompanhar o espetáculo, basta olhar para o céu, desde que as condições meteorológicas colaborem e não haja nebulosidade ou chuva. O Observatório Nacional destaca que o evento atual integra o Saros 138, um ciclo de aproximadamente 18 anos que rege a repetição de eclipses com características semelhantes. A inclinação de cinco graus na órbita lunar em relação à da Terra é o que impede que esse alinhamento espacial ocorra em todas as luas cheias.

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Quem preferir acompanhar o fenômeno de forma virtual ou estiver em regiões com o tempo nublado poderá assistir à transmissão ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube. A live, que faz parte do projeto "O Céu em sua Casa: observação remota", começará às 23h de quinta-feira e detalhará todas as fases do evento. A transmissão se estenderá até as 4h02 de sexta-feira, momento em que o eclipse penumbral chega ao seu final definitivo, encerrando a passagem da Lua pela sombra terrestre. Veículos de comunicação também estão autorizados a retransmitir as imagens de forma gratuita, mediante aviso prévio à instituição.