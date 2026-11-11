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É urgente reduzir as metas de emissões, diz Lula em discurso na COP31

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "é urgente" que os principais países do mundo discutam rever e abaixar as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Segundo o presidente, com as atuais NDCs (Contribuição Nacionalmente Determinada na sigla em inglês) o mundo caminha para "um aumento de temperatura de até 2,8ºC".

"A terceira mensagem que eu trago à COP31 reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de 1,5ºC na temperatura da Terra já é inevitável. As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima. Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8ºC", disse.

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"É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética", completou.

A fala foi em discurso na abertura da cúpula de líderes da COP31, realizada em Antália, na Turquia. Pelo fato de o Brasil ter organizado a COP30, em Belém, no ano passado, Lula foi um dos primeiros a discursar.

O presidente citou a queda do desmatamento registrada ao longo de seu mandato no Brasil. Afirmou que o País "segue liderando pelo exemplo".

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"Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo. O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas. Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026", afirmou.

Lula fez críticas indiretas aos Estados Unidos, presidido por Donald Trump. Sem mencionar o norte-americano ou seu país, Lula afirmou que a "ciência e o multilateralismo continuam sob ataque" no mundo e que "em alguns foros, o privilégio dos vetos e o poder do dinheiro desequilibram a balança". Foi uma crítica tanto à agenda de Trump, baseada em tarifas do ponto de vista econômico e ao questionamento de pesquisas, quanto ao Conselho de Segurança da ONU.

O presidente brasileiro afirmou que "o Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta". Citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado às vésperas da COP30, em Belém, para estimular países a preservarem suas florestas. Falou que o fundo "está perto de reunir os investimentos necessários" para passar a funcionar. A meta é obter pelo menos US$ 10 bilhões.

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"Seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado", disse. "Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para iniciar sua operação. O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial."

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