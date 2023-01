É promissor ver ministro da Fazenda comprometido com sustentabilidade, diz Marina

Célia Froufe, Eduardo Rodrigues, Thaís Barcellos, Antonio Temóteo e Matheus Piovesana (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter reiterado seu compromisso com o crescimento sustentável em discurso de posse na manhã desta segunda-feira, 2, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a citação ao potencial do Brasil na produção de hidrogênio verde. "Como é promissor ver um ministro da Fazenda comprometido com a agenda da sustentabilidade e que tem uma visão de desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. Fernando sabe que o Brasil tem um dos maiores potenciais para a produção do hidrogênio verde e que temos uma matriz energética que pode ser 100% limpa", afirmou, após o evento.

continua após publicidade .

A ministra lembrou que esteve com ministros do Reino Unido e da Alemanha na COP 27 e repetiu que os europeus querem que o Brasil seja um ponto de suporte para a produção de energia a partir do hidrogênio verde.

"Quando você não dá conta das questões ambientais, você perde investimentos e capacidade de parcerias, e ainda pode ser prejudicado. O parlamento europeu aprovou que não vai mais importar produtos oriundos de práticas ilegais. O Brasil precisa fazer o dever de casa para não prejudicar o agronegócio e a indústria", completou a ministra.

continua após publicidade .

Marina também afirmou que será preciso regulamentar a questão dos créditos de carbono. "O Brasil não tem uma regulação para isso. Obviamente, o crédito é importante e uma base fundamental para uma alternativa econômica, mas não é uma bala de prata, é uma das ferramentas", concluiu.