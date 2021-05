"É muita cachaça e pouca oração", diz Papa sobre brasileiros

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quarta-feira (26), o Papa Francisco fez uma brincadeira com um grupo de brasileiros no final da audiência geral no Vaticano.

Ao caminhar pelo pátio de San Damaso, o pontífice foi abordado pelo padre João Paulo Souto Victor, de Campina Grande (PB), que pediu orações para seus conterrâneos: A resposta do Papa viralizou:

"Santo Padre, reze por nós, brasileiros", disse o padre. Francisco respondeu sorrindo e soltou a piada: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração".

