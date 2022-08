Durante treino, arara pousa em capacete de ciclista e 'pega carona'

Da Redação

O caso aconteceu na manhã do último domingo (7)

Durante um treino de ciclismo, algo inusitado foi registrado: uma arara pousou no capacete do advogado e triatleta Leonardo Mota e "pegou uma carona", no Lago Sul, em Brasília, Distrito Federal. A ave ficou por cerca de 2 minutos na cabeça do ciclista, que fez um vídeo do momento.

O caso aconteceu por volta das 8h de domingo (7), quando Mota treinava. Ele alegou que viu o animal voando e pensou que realizaria um voo rasante. ''Eu só senti o impacto. Ela veio direto na minha cabeça. Fiquei impressionado'', disse Mota em uma entrevista ao g1.

''Eu acho que isso foi um sinal de sorte, alguma coisa boa vai vir para mim'', declara o triatleta.



Nas imagens, a arara dá bicadas no capacete. Leonardo conta que parou o treino para tentar liberar a ave. ''Depois de gravar o vídeo, eu resolvi parar a bicicleta para fazê-la voar. Mas isso não aconteceu, ela só saiu depois de eu balançar forte a cabeça. Deu tempo até de tirar uma foto'', completa.

Após sair do capacete de Leonardo, a ave voou para a cabeça de outro integrante do grupo de treino e, só depois disso, saiu voando. O advogado conta que acha que as cores da roupa que vestia podem ter influenciado no pouso do animal.

Com informações do g1.

