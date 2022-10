Durante pescaria, homem encontra malas com 120 quilos de drogas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um helicóptero precisou ser utilizado para retirar o volume de drogas do local

Durante um momento de tranquilidade, um pescador fisgou algo inusitado no mar de Penha, em Santa Catarina. O homem encontrou cerca de 120 quilos de drogas, no último domingo (23), e acionou uma equipe da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

Conforme informações da PM do Estado, as drogas estavam distribuídas em sete mochilas, contendo, no total, 110 tabletes de cocaína e dois de maconha. O pescador não teve sua identidade revelada.

LEIA MAIS: Repercussão: pai oferece cigarro e cocaína ao filho de 4 anos, no PR

continua após publicidade .

Um helicóptero precisou ser utilizado para retirar o volume de drogas do local. As drogas foram encaminhadas à Capitania dos Portos e ficaram a cargo da Polícia Federal, que investiga o caso e ainda avaliará o valor da carga.



Até o momento, não há informações sobre como a droga pode ter parado no local ou sobre quem seria o dono do volume.

fonte: Polícia Militar de Santa Catarina

continua após publicidade .





Fonte: Informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News