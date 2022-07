Durante madrugada fria, ciclista para e veste casaco em cadeirante

Da Redação

A ação ocorreu em frente à sede da Rádio Nova FM, por volta das 4h

Um gesto de solidariedade comoveu a cidade de Anastácio (MS), a 137 km de Campo Grande, nessa sexta-feira (29). Câmeras de segurança registraram, durante a madrugada, o momento em que um ciclista vê um idoso cadeirante deitado em uma rua, para e veste o próprio casaco no homem, que estava sem camisa. As informações são do G1.

A ação ocorreu em frente à sede da Rádio Nova FM, por volta das 4h. Por trás do gesto comovente, há uma história de abandono familiar, segundo autoridades policiais. Antes de ser ajudado por um desconhecido, o idoso de 62 anos, foi expulso de casa pelo próprio filho.

Ele percorreu na cadeira de rodas cerca de cinco quadras, levando apenas um lençol fino e um travesseiro, conforme relata o radialista e escrivão da Polícia Civil, Ronaldo Regis. Ele e um colega encontraram o idoso ao chegarem para trabalhar nas primeiras horas de sexta-feira (29).

Assim que viu o idoso deitado em frente à rádio, Ronaldo acionou o Centro de Referência de Assistência Social (Creas) da cidade. Na sequência, foram ver desde que horas o idoso estava ali. Foi então que o gesto de solidariedade foi descoberto.

Em conversa com o idoso, Ronaldo ficou sabendo como ele chegou até a rádio. “Para mim ele falou que tinha saído de casa, porque o filho colocou ele para fora. Só que ele disse que não queria falar nada, porque era filho dele, estava tentando proteger o filho”, diz.

O Creas compareceu ao local junto com a Polícia Civil. As equipes recolheram o idoso e foram até a casa dele. No local, encontraram o filho. Conforme a delegada que acompanhou o caso, Karolina Souza, havia indícios de consumo de drogas na residência, embora nenhum entorpecente tenha sido encontrado.

“O idoso não quis representar contra o filho, só desejou que prestássemos a assistência devida junto com o Creas. Estivemos no local, conversamos com o filho que se comprometeu em cuidar do pai e não mais expulsá-lo. Caso volte a ocorrer tomaremos providências mais drásticas”, garante a delegada.

Lutador solidário

Ronaldo comenta que pelas imagens é possível verificar que o ciclista usava um kimono de artes marciais. A identidade do “herói sem capa” ainda não foi revelada. Nas redes sociais, pessoas elogiam o gesto e tentam encontrar o rapaz.

“Eu vi que ele estava de kimono, então alguém deverá reconhecer ele, porque ele deve treinar em alguma academia. Tem um pessoal que começa a treinar às 4h na academia”, relata.

O radialista e policial comenta que o gesto comoveu quem viu as imagens. “Minha esposa trabalha em um hospital aqui e disse que todo mundo chorou quando viu o vídeo. É um gesto tão bonito”, opina.

Ele completa que a ideia de compartilhar o registro nas redes sociais foi para incentivar as pessoas a ajudarem o outro também. “É como se fosse Deus cuidando da pessoa, agasalhando, dando um conforto”, comenta.

