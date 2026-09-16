Dupla é presa após sacar R$ 2,5 milhões no banco para comprar votos

Valores seriam provenientes de desvio de recursos públicos e teriam como destino o financiamento irregular de campanha

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (16), duas pessoas logo após a retirada de R$ 2,5 milhões em espécie de uma agência bancária em Belém (PA). Segundo as investigações, os valores seriam provenientes de desvio de recursos públicos e teriam como destino o financiamento irregular de campanha eleitoral.

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A ação mira dois políticos que serão investigados por compra de votos. Um deles é candidato a deputado estadual e atualmente é vereador. O outro, que concorre a deputado federal, ocupa o cargo de deputado estadual. Nenhum dos dois está entre os presos na operação.

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Durante a ação, também foram apreendidos uma arma de fogo e materiais diversos, que serão submetidos a análise. As investigações foram realizadas com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), especialmente na análise e rastreabilidade dos recursos.

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Os dois presos foram colocados à disposição da Justiça Eleitoral do Pará e poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, associação criminosa, corrupção eleitoral, porte ilegal de arma de fogo e resistência.