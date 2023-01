Dupla é presa após dançar funk sobre túmulo de bebê em Goiás

Da Redação

Duas pessoas foram presas nesta segunda-feira (23) após violarem e profanarem o túmulo de um bebê de dois meses, no município de Barro Alto, em Goiás. Os suspeitos, de 26 e 27 anos, gravaram vídeos dançando funk em cima da sepultura, com gestos e palavras obscenas.

Na gravação, um deles fala que vai “gravar um negocinho aqui um tanto quanto interessante”. No vídeo, quatro pessoas aparecem caminhando pelo cemitério, porém apenas dois indivíduos aparecem no momento da violação.

A profanação do túmulo aconteceu no momento em que uma mulher velava um familiar. O registro, no entanto, também foi publicado nas redes sociais e viralizou. A prisão aconteceu após vários internautas ligarem para a Polícia Civil.

A defesa dos dois jovens afirmou que a gravação foi feita “de forma impensada e sem nenhuma intenção em ofender e desrespeitar os mortos, tampouco seus familiares”. Os dois apresentaram publicamente pedidos de desculpas e afirmam que estão à disposição da Justiça. Eles foram soltos após pagarem fiança.

O crime de violar ou profanar sepultura tem pena de até três anos.

Fonte: Informações g1.

