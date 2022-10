Dupla é 'enganada' ao invadir restaurante e levar panfletos de R$ 100

Da Redação

Os panfletos imitam a cédula de R$ 100

Um restaurante foi invadido por dois indivíduos, de 20 e 48 anos, durante a madrugada de quarta-feira (19) em São Vicente, São Paulo, e os criminosos saíram no prejuízo ao furtar centenas de panfletos que imitavam notas de R$ 100 no estabelecimento. O proprietário do local, Waldomiro Moreira dos Santos, concedeu uma entrevista ao G1 e disse que se os panfletos fossem realmente cédulas de dinheiro ele estaria "perdido".

De acordo com as informações de Waldomiro, a dupla arrombou o portão de ferro e uma porta de vidro. Porém, o sistema de segurança do local acusou a movimentação como invasão, por conta do horário.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e, devido ao rápido deslocamento dos agentes, os arrombadores foram presos em flagrante. O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial.

fonte: Video Tribuna O sistema de monitoramento registrou a movimentação suspeita como invasão e acionou a PM

'Se fosse dinheiro eu estava perdido'

Waldomiro explica que os panfletos têm a imagem de uma nota de R$ 100 de um lado e a propaganda do restaurante do outro. A ideia foi uma estratégia de marketing do proprietário, que usa a curiosidade do freguês a seu favor. "As pessoas vêm a nota de R$ 100 e pegam o panfleto, depois no outro lado encontram os descontos que oferecemos aqui."



A dupla levou cerca de 500 panfletos do comércio. "Se realmente fossem cédulas de dinheiro, o valor se aproximaria dos R$ 50 mil. Eles [criminosos] saíram com os bolsos cheios de panfletos. Seria cômico se não fosse trágico", disse o proprietário.

Apesar do prejuízo não superar o valor que seria caso os panfletos fossem notas de R$ 100, Waldomiro conta que teve um prejuízo de quase R$ 5 mil. O valor considera os reparos do que foi quebrado na invasão, além do custo dos panfletos.

Com informações do G1.

