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NOS EUA

Dupla de amigas morre arrastada pelo mar enquanto dormia na praia

Cerca de oito bombeiros salva-vidas entraram no mar para retirar as jovens, mas elas não resistiram

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 21:28:11 Editado em 16.06.2026, 21:28:05
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Dupla de amigas morre arrastada pelo mar enquanto dormia na praia
Autor Vítimas foram identificadas como Harshita Nair, 21 anos, e Mahial Sran, 20 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas amigas morreram após serem arrastadas por ondas gigantes até o mar em praia no condado de Santa Cruz (Califórnia, EUA). Elas dormiam em uma abertura na falésia quando foram surpreendidas pelas ondas. As vítimas foram identificadas como Harshita Nair, 21 anos, e Mahial Sran, 20 anos, ambas de Fremont (Califórnia).

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Por volta das 17h, uma testemunha ligou para o 911 e diversas agências policiais responderam. Segundo o capitão Kyle Breton, do Corpo de Bombeiros Voluntários do Condado de Santa Cruz, as jovens estariam dormindo em local da praia que costuma apresentar surpresas.

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Cerca de oito nadadores de resgate entraram no mar para retirar as amigas. Harshita morreu logo após o resgate. Mahial permaneceu em estado crítico em hospital local até sábado (13), quando também morreu.

A praia de Bonny Doon é conhecida por ser perigosa. A arrebentação é forte, com ondas grandes e desníveis no mar.

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california praia Santa Cruz segurança tragédia
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