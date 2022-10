Dubai Cup Seniors reúne craques brasileiros e empresários

Da Redação

Primeira edição da Dubai Cup Seniors realizado nos Emirados Árabes

A primeira edição da Dubai Cup Seniors realizado nos Emirados Árabes foi um sucesso. A competição que durou 9 dias na capital Dubai reuniu craques do futebol brasileiro e empresários. A responsável médica do torneio foi Gleidy Scalzer.

A especialista em nutrologia ortomolecular é famosa pela criação da LIPO SCALZER. O tratamento que tem o objetivo de diminuir o percentual de gordura de forma saudável faz muito sucesso.

fonte: Divulgação Competição foi realizada em Dubai e contou com a supervisão da médica das celebridades Gleidy Scalzer, também conhecida como Dra. Shape

Gleidy Scalzer já atendeu diversos famosos graças ao seu trabalho e tem uma quantidade enorme de seguidores. A médica é conhecida nas redes como Dra. Shape e não é por acaso já que com ela o “shape” se torna um corpo “melhorado, bonito e de dar inveja”.

No torneio a médica das celebridades ficou responsável por craques como Falcão, considerado o rei do futsal, e nomes como de Magno Alves, Amaral e Rogerinho. Entre as equipes participantes estão Brasil, Alemanha, Al-Nasr, Shabab Al Ahli, Projects Soccer Sênior e Seleção do Iraque Sênior.

Os jogos da competição foram realizados nos estádios Maktoum Bin Rashid Al Maktoum e Al Nasr. O sucesso do torneio foi enorme que a segunda edição vem aí. Vai ser realizada na Grécia, mas a datas ainda não foi divulgada.

