Duas pessoas morrem em queda de hidroavião no interior de SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A queda ocorreu por volta das 14h10 da tarde deste domingo

Duas pessoas morreram após a queda de um hidroavião em uma represa em Bragança Paulista , na tarde deste domingo (30). O acidente aconteceu próximo da Marina Confiança. As informações são do g1.

continua após publicidade .

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros.

A queda ocorreu por volta das 14h10 da tarde deste domingo em uma represa no Condomínio Porto Jaguary, que fica na Estrada da Serrinha, em Pinheirais Santa Helena.

continua após publicidade .

Ainda não se sabe as causas da queda do avião. Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estavam em atendimento no local, que fica em uma área afastada.

OUTRA OCORRÊNCIA

Três pessoas, entre elas um bebê, ficam gravemente feridas em acidente

continua após publicidade .

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados para atender um grave acidente na PR-566, na manhã deste sábado (29). O fato foi registrado em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná.

De acordo com as informações das autoridades, um veículo Renault Duster, ocupado por três pessoas, entre elas um bebê, colidiu contra uma árvore localizada às margens da rodovia.

O acidente ocorreu quando o automóvel, que tem placas de Curitiba, transitava sentido a Itapejara, na Comunidade de Nova Seção. O motorista do carro perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e atingiu em cheio uma árvore. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News