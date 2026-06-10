Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ACIDENTE AÉREO

Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de SP

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 15:38:00 Editado em 10.06.2026, 15:40:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de SP
Autor Avião de pequeno porte caiu em Marília - Foto: Reprodução Defesa Civil

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na queda de uma avião de pequeno porte em Marília, no interior de São Paulo, no fim da manhã desta quarta-feira, 10. A queda aconteceu perto de um campo de futebol, nas proximidades do aeroporto da cidade, de onde havia decolado.

-LEIA MAIS: Mulher que morreu em grave acidente na BR-369 é identificada; comunidade católica lamenta perda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave. O estado de saúde da pessoa ferida não foi informado.

A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas, em Marília. As vítimas não tinham sido identificadas até a publicação desta reportagem.

Ainda segundo os bombeiros, o incêndio na aeronave foi controlado e estava em fase rescaldo por volta das 13h30 desta quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a concessionária Rede Voa, que administra o aeroporto, informou que a aeronave decolou com três pessoas a bordo por volta das 11h e retornaria à Marília.

A aeronave, de prefixo PT-MDB, estava em situação regular, de acordo com dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião Beech Aircraft 58 estava registrado em nome de Carlos Eduardo Alves.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de SP
AutorDuas pessoas pessoas morreram no acidente - Foto: Reprodução G1


IDENTIFICADOS

Segundo o G1, as vítimas que morreram no acidente aéreo foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni. Os dois eram pilotos, mas ainda não há confirmação sobre quem comandava o avião.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente aéreo avião marilia segurança vitimas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV