Duas pessoas morrem em incêndio na Santa Casa de BH

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por conta do incêndio, o prédio da instituição precisou ser evacuado

Um incêndio foi registrado na noite dessa segunda-feira (27) no 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte, Minas Gerais, e, segundo a assessoria do hospital, dois pacientes morreram.

continua após publicidade .

De acordo com a unidade de saúde, os óbitos não foram causados pelas chamas, pois não haviam marcas de queimadura nos corpos. O Instituto Médico Legal (IML) irá investigar as mortes.

O incêndio na instituição começou após a saída de oxigênio apresentar problemas em um dos quartos do décimo andar.

continua após publicidade .

Foram mais de 950 pessoas evacuadas e 15 transferidas para outros hospitais.



O hospital informou que tinham 931 pacientes e que todos foram retirados, receberam atendimento médico e depois autorizados a retornar para a Santa Casa.

Após vistoria, a corporação afirmou que não houve dano estrutural no prédio.



continua após publicidade .

Enquanto os militares debelavam o incêndio, pacientes, acompanhantes e funcionários tiveram que ficar nas ruas do entorno da Santa Casa.



Só no início da madrugada desta terça-feira (28) foi possível o retorno para as dependências do hospital.

Nota da Santa Casa

continua após publicidade .

"Acerca do incêndio ocorrido na ala C do 10º andar da Santa Casa BH, a instituição informa que os pacientes foram remanejados e submetidos a uma avaliação pelo corpo assistencial. A área onde ocorreu o incêndio encontra-se interditada pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e as demais áreas voltaram ao seu funcionamento regular.

No momento do início do incêndio, haviam 931 pacientes internados. Os que se encontravam no 10º e 9º andares foram removidos, mas já estão retornando e recebendo a devida assistência. Foram registrados dois óbitos de pacientes que apresentavam quadro clínico grave. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

A Santa Casa BH agradece o trabalho realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ressalta, ainda, o trabalho e a disposição dos funcionários e brigadistas da instituição".

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News