Duas mulheres são estupradas no Brasil por minuto, diz novo levantamento do Ipea

Pelo menos 822 mil mulheres são estupradas por ano no Brasil - o equivalente a duas por minuto. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ainda assim, o número é considerado conservador, uma vez que uma parte significativa das mulheres não denuncia o crime.

O trabalho foi baseado em dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNS/IBGE) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, tendo 2019 como ano de referência. De acordo com os dados do Sinan, a maior quantidade de casos ocorre entre jovens, com o maior número aos 13 anos.

Os agressores, em geral, são os parceiros e ex-parceiros, parentes e amigos ou conhecidos. Os desconhecidos são em menor número.

Um dos principais autores do estudo, Daniel Cerqueira explicou que os números são subestimados porque, em caso de estupro, depende da própria vítima ou sua família buscar ajuda no Sistema Único de Saúde (SUS) ou denunciar o agressor à polícia.

"O número de casos notificados difere substancialmente da prevalência real, pois muitas vítimas terminam por não se apresentar a nenhum órgão público para registrar o crime, seja por vergonha, sentimento de culpa ou outros fatores", afirmou.