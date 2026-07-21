Duas mulheres morrem em acidente de trânsito entre carro e caminhão em SC

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou duas mulheres mortas na cidade de São José do Cedro, no oeste de Santa Catarina, no último domingo, 19. As vítimas fatais são Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos, que estavam no carro.

O acidente aconteceu por volta das 6h45 da manhã. Elas estavam no Fiat Uno que foi esmagado na BR-163 pelo caminhão, cujo motorista saiu ileso. A Polícia Civil catarinense abriu inquérito para apurar as circunstâncias da tragédia.

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Sabrina Cardoso Silveira estudava pedagogia e trabalhava como auxiliar de ensino numa creche da cidade de Descanso, embora morasse em São Miguel do Oeste, outra cidade da região. A prefeitura de Descanso decretou luto oficial de três dias e publicou uma nota de pesar nas redes sociais onde se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e a comunidade escolar.

Indiamara era atendente de um posto de combustível em São José do Cedro e tinha uma filha de quatro anos de idade. Ela postava imagens com a menina constantemente nas redes sociais.