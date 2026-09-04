Duas idosas são atacadas e enterradas por ursos durante coleta de cogumelos na Sibéria

Duas mulheres, de 67 e 73 anos, foram mortas por ursos enquanto colhiam cogumelos nos arredores de Podtyosovo, na região de Krasnoyarsk, na Sibéria. Os corpos de Zoya G. e Galina Teterina foram encontrados enterrados a cerca de cinco metros de distância um do outro. A tragédia ocorre em meio a um estado de alerta máximo na região, que vem registrando um aumento alarmante na invasão de predadores em áreas urbanas devido à escassez de alimentos em seus habitats naturais.

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As equipes de emergência trabalham com a hipótese de que as idosas tenham sido atacadas em momentos distintos. A suspeita principal é de que Zoya tenha sido a primeira vítima, morta e enterrada pelo animal. Horas mais tarde, Galina teria se aproximado acidentalmente do local, possivelmente ao notar os pertences da outra mulher na floresta, e acabou sofrendo o mesmo fim. As autoridades ainda apuram se os ataques foram cometidos pelo mesmo urso. Na última quinta-feira (3), um urso jovem de comportamento agressivo foi abatido a tiros perto de uma escola no subúrbio de Yemelyanovo, porém não há confirmação de sua ligação com as mortes.

O crescente número de incidentes levou o prefeito de Krasnoyarsk, Sergey Vereshchagin, a declarar emergência para facilitar a mobilização de serviços municipais e forças de segurança, intensificando o monitoramento e as patrulhas. O clima de tensão na cidade chegou ao ponto de estudantes da Universidade Federal da Sibéria receberem ordens expressas para permanecerem trancados em seus dormitórios por causa da ameaça de predadores nas imediações.

Especialistas explicam que a seca e os incêndios florestais recentes dizimaram a oferta de pinhões e frutas silvestres, forçando os animais a buscarem comida perto de residências. O chefe do departamento estadual de supervisão da caça, Nikolai Maltsev, descartou que a crise seja fruto de superpopulação, afirmando que os ursos estão simplesmente mais famintos e ousados. Com uma população estimada em 27 mil ursos na região, as equipes de controle da fauna já precisaram abater mais de 120 animais considerados problemáticos somente neste ano, o dobro do registrado em 2025.

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O trágico episódio em Podtyosovo soma-se a outro caso recente nos montes Altai. Snezhana Korolyova, de 29 anos, acampava com o namorado perto do lago Teletskoye quando, de madrugada, um urso-pardo invadiu a barraca, arrastou a jovem e a matou. O corpo dela também foi encontrado enterrado pelo predador nas proximidades do ataque.



