Duas crianças morrem soterradas em desabamento de casa no Rio de Janeiro
Duas crianças morreram soterradas após uma casa desabar em uma comunidade da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas foram resgatadas do local sem ferimentos. A idade das crianças não foi informada.
O desabamento da edificação, que tinha três andares, foi na Comunidade Praia da Rosa, em uma região conhecida como Tauá. Moradores do entorno ajudaram os bombeiros durante o trabalho de resgate das vítimas.
De acordo com o sistema Alerta Rio, da prefeitura da capital fluminense, a Ilha do Governador registrou acumulado de chuva de 8,8 mm nas últimas 24 horas. Algumas regiões da cidade foram afetadas por fortes chuvas na quarta-feira, 24.
Esta quinta-feira é de tempo instável na cidade, com o deslocamento de uma frente fria e o transporte de umidade do oceano. A previsão é céu encoberto e chuva de fraca a moderada ao longo desta quinta, com temperatura máxima de 22ºC.
Pelas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), que esteve no local, afirmou que a Defesa Civil está atuando para fazer "interdições necessárias, retomar a circulação em outros imóveis impactados e evitar riscos para salvar vidas".