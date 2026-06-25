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Duas crianças morrem soterradas em desabamento de casa no Rio de Janeiro

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 14:42:00 Editado em 25.06.2026, 14:54:38
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Duas crianças morreram soterradas após uma casa desabar em uma comunidade da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas foram resgatadas do local sem ferimentos. A idade das crianças não foi informada.

O desabamento da edificação, que tinha três andares, foi na Comunidade Praia da Rosa, em uma região conhecida como Tauá. Moradores do entorno ajudaram os bombeiros durante o trabalho de resgate das vítimas.

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De acordo com o sistema Alerta Rio, da prefeitura da capital fluminense, a Ilha do Governador registrou acumulado de chuva de 8,8 mm nas últimas 24 horas. Algumas regiões da cidade foram afetadas por fortes chuvas na quarta-feira, 24.

Esta quinta-feira é de tempo instável na cidade, com o deslocamento de uma frente fria e o transporte de umidade do oceano. A previsão é céu encoberto e chuva de fraca a moderada ao longo desta quinta, com temperatura máxima de 22ºC.

Pelas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), que esteve no local, afirmou que a Defesa Civil está atuando para fazer "interdições necessárias, retomar a circulação em outros imóveis impactados e evitar riscos para salvar vidas".

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