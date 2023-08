Duas apostas dividem prêmio milionário da Mega-Sena; veja o resultado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O concurso 2.621 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quarta-feira (16), em São Paulo. Duas apostas acertaram as seis dezenas da sorte e cada uma vai receber um prêmio milionário de R$ 1.928.029,09.

continua após publicidade

As seis dezenas sorteadas foram: 06 – 09 – 14 – 16 – 42 – 47.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram realizadas em São Paulo, capital, pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica, e em Juazeiro da Bahia, na lotérica "Placas da Esperança". Ambos foram jogos simples.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Além dos dois grande sortudos, mais trinta e três pessoas acertaram cinco das seis dezenas e vão receber R$ 63.432,99 cada uma. Entre os ganhadores, estão duas apostas do Paraná: uma de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e a outra de Rio Branco do Sul. As duas foram apostas simples.

Para conferir todas as apostas ganhadoras com cinco acertos na Mega-Sena, acesse o portal GMC Online, parceiro do TNOnline.

Siga o TNOnline no Google News