Duas apostas de São Paulo faturam R$ 802 mil cada na Lotofácil 3742

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (23), é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (22), o concurso 3742, e premiou apostadores de Jandira (SP) e São Paulo (SP) com R$ 802.500,06 cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 225 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.136,71.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7148 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 85112 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 450807 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (23), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.