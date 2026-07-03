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SORTE GRANDE

Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e levam prêmio de R$ 903 mil cada

Os números sorteados foram: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 08:22:46 Editado em 03.07.2026, 08:23:21
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Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e levam prêmio de R$ 903 mil cada
Autor Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (02), o concurso 3725, e premiou apostadores com R$ 903.320,97 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25.

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As apostas premiadas com 15 dezenas foram de Santa Barbara (MG) e Belém (PA).

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 295 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.834,44.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8139 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 90249 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 468852 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (03), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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