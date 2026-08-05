Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e faturam R$ 2,4 milhões cada
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 2 milhões
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (04), o concurso 3753, e premiou dois apostadores, de Santa Luzia (MG) e Boa Esperança (ES), com R$ 2,48 milhões cada por acertarem as 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 2 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 456 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.025,19.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13040 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 147523 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 770044 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.