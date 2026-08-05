Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
SORTUDOS

Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e faturam R$ 2,4 milhões cada

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 08:27:09 Editado em 05.08.2026, 08:28:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e faturam R$ 2,4 milhões cada
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Lis Kato/TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (04), o concurso 3753, e premiou dois apostadores, de Santa Luzia (MG) e Boa Esperança (ES), com R$ 2,48 milhões cada por acertarem as 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: CRP-PR encerra nesta quarta inscrições para vaga de Assessor de TI

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 456 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.025,19.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13040 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 147523 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 770044 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Ganhadores jogo Loteria lotofacil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV