Drogas sintéticas inéditas no mundo são flagradas no interior paulista

Duas novas substâncias psicoativas, conhecidas pelas siglas DCK e 2-FDCK, foram identificadas pela primeira vez no mundo em amostras de saliva humana. A descoberta inédita foi realizada pelo Centro de Informações Toxicológicas (CIATox) da Unicamp, que detectou as drogas sintéticas em exames feitos com frequentadores de festas no estado de São Paulo. Os compostos possuem estrutura química semelhante à da cetamina, um anestésico de uso médico frequentemente desviado para consumo recreativo ilegal devido aos seus intensos efeitos dissociativos.

-LEIA MAIS: Dono de clínica no PR é preso suspeito de manter mais de 70 mulheres em cárcere privado



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo reportagem do G1, as análises do CIATox apontaram a presença das substâncias em quatro amostras coletadas durante os eventos, revelando que parte dos usuários sequer sabia o que estava ingerindo. Em dois dos casos registrados, os participantes relataram ter consumido apenas entorpecentes populares conhecidos como "bala" ou "MD", nomes comumente associados ao MDMA. Os pesquisadores destacam que a desclorocetamina (DCK) e a 2-fluorodesclorocetamina (2-FDCK) não são metabólitos, ou seja, não são produzidas pelo organismo como resultado do consumo da cetamina tradicional. Isso comprova que as substâncias já estavam presentes no material ilícito consumido de forma primária, possivelmente introduzidas como adulterações para baratear ou potencializar o produto final.

A pesquisadora do CIATox, Náthaly Bueno, explica que compostos desse tipo costumam ser sintetizados em laboratórios clandestinos com o objetivo central de burlar as listas oficiais de controle de drogas, o que exige atualizações constantes por parte das autoridades de segurança e saúde. Ela ressalta ainda que a detecção no fluido oral é um marcador incontestável de uso recente, garantindo que o usuário estava sob o efeito exato daquela substância no momento da testagem. O achado é considerado um marco científico, já que, até então, essas variações químicas só haviam sido identificadas em outras matrizes biológicas na literatura internacional.

Apesar de compartilharem características com a cetamina, as duas substâncias carecem de estudos aprofundados sobre sua potência, tempo de duração no organismo e impactos a longo prazo, elevando significativamente os riscos à saúde pública. No caso específico da 2-FDCK, documentos apontam que já existem relatos internacionais registrando intoxicações severas, necessidade de internações hospitalares e casos fatais associados ao seu consumo. Entre os principais efeitos adversos provocados no corpo humano estão a dissociação intensa, confusão mental, alucinações e alterações perceptivas, além de reações físicas agudas que incluem hipertensão arterial, taquicardia, agitação psicomotora, comprometimento da coordenação e perda de consciência.