'Dra. Shape' recebe em Londres seu terceiro prêmio internacional

Dra. Gleidy Scalzer, mais conhecida como "Dra. Shape", acaba de conquistar seu terceiro prêmio internacional em uma cerimônia realizada em Londres, no Reino Unido. A médica especializada em diversas áreas da saúde e beleza foi reconhecida como “destaque internacional em harmonização de glúteo e corporal permanente" no "Top of Mind International", premiação que reúne personalidades relevantes de diferentes áreas de atuação.

Essa é a terceira premiação internacional da carreira da Dra. Shape, que anteriormente também havia conquistado prêmios na Itália e na França. Após receber a honraria, a médica destacou a relevância do "Top of Mind" e o saldo positivo da viagem a Londres, onde pôde fazer contato com celebridades, empresários e outros profissionais renomados da área da saúde.

Foto por Reprodução

Em sua carreira, Dra. Shape atendeu uma uma ampla gama de celebridades, incluindo o cantor Hungria, o jogador de futebol Amaral, o ex-BBB Eliezer e diversas ”misses”, modelos e atletas. Por essa razão, a médica passou a ser conhecida também como “queridinha dos famosos”, numa prova de seu talento e profissionalismo.

Atualmente, a Dra. Shape mantém clínicas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ela também tem ampliado sua atuação para além do Brasil e atendido em diversos outros países como Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e Emirados Árabes. Dessa forma, tem levado para cada vez mais pessoas, em diferentes partes do mundo, o que há de melhor e mais moderno na medicina estética.

