Dr. Márcio Ferro chega a Europa para ensinar sua técnica Visage

Mais uma vez na Europa, dessa vez na Suiça o Dr. deve passar por 3 grandes centros para palestrar a respeito de sua técnica

O cirurgião dentista, Dr. Márcio Ferro , é o criador da técnica de harmonização facial mais aclamada da atualidade: o Protocolo Visage. Uma das coisas que as celebridades mais amam nesse protocolo é a Rinomodelação, que nada mais é que a rinoplastia (plástica do nariz) sem cortes. Diversas famosas e famosos já passaram pelas mãos do Dr, incluindo Ellen Cardoso, também conhecida como Mulher Moranguinho, que está na décima quarta edição do reality show - A Fazenda.

Com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, Dr Marcio Ferro é um sucesso. Todo mundo quer saber das novidades no mundo da Harmonização Facial. Sejam as pacientes que querem ver os novos resultados de outros paciente e se inspirarem, a profissionais que querem saber sobre cursos e inovações que o cirurgião esteja preparando.

A harmonização facial é o assunto do momento, grandes transformações quase que instantâneas trazem cada vez mais adeptos aos tratamentos. O dr explica: “A harmonização facial é um tratamento, muitas pessoas confundem com um procedimento, na verdade dentro desse universo existem diversos procedimentos, e cabe ao profissional junto ao paciente decidir o que é melhor para alcançar um objetivo especifico”.

No Instagram do Dr é possível reconhecer varias blogueiras e blogueiros que se renderam a esse tratamento que é o queridinho dos famosos seja aqui ou seja la fora.

