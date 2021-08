Da Redação

Dr. Bryan Arlean muda vidas através da estética odontológica

Com mais de 150 mil seguidores no Instagram, Dr. Bryan Arlean, tem sido referência dentro do segmento de estética na odontologia. Com uma trajetória marcante, o jovem cirurgião- dentista vem se destacando na área e sendo reconhecido por grandes nomes, que confiaram os seus sorrisos ao seu profissionalismo.

Especialista em lentes dentais, Dr. Bryan Arlean, com grande especialização na área tem apresentado resultados cada vez mais naturais, que tem conquistado um público de renome como: Atletas, músicos, apresentadores e gamers.

Para o cirurgião- dentista, o seu trabalho é uma missão dada por Deus, que vai muito além da estética. “sorrisos influenciam diretamente na vida, e nas relações que temos, logo um sorriso tem o poder de impactar a autoestima do paciente, de forma positiva ou negativa, mas eu vivo pra isso: Transformar baixo autoestima, em qualidade de vida". Nos compartilha o Doutor.

Sobre transformar vidas:

"Eu já tive a satisfação de transformar vidas, que não tinham o "prazer em sorrir, e não tinham condições financeiras de fazer um tratamento dentário, não exatamente por “estética”, mas por saúde. Logo, consegui através da minha profissão, honrar algumas pessoas, elevando sua autoestima e proporcionando sorrisos repletos de felicidade.

E sobre suas inspirações:

"Minha inspiração pessoal é primeiramente Deus e sem dúvidas os meus pais, que se empenharam muito pra que eu concluísse meus estudos, mesmo sem condições. E minha inspiração profissional, eu dedico a duas pessoas: Ao Dr. Roberto Viotto, que conhecendo sua história similar a minha, humilde, conquistou e tem feito a diferença. E ao meu sócio, Dr Gustavo Marques, alguém muito empenhado, que me inspira a ser todos os dias alguém melhor, não só como profissional, mas como ser humano.

Dr. Bryan Arlean lançou o seu instituto Stetic Center em Santos, São Paulo, ao lado dos seus sócios. Alem de atenderem em Santa Catarina e Rio de Janeiro, estão montando uma clínica na Barra da Tijuca- Rj.

Acompanhe o trabalho do grande cirurgião- dentista no Instagram: https://instagram.com/dr.bryanarlean