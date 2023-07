Dr. Anthony Gordon rumo à excelência em procedimentos orais avançados

Siga o TNOnline no Google News

Um sorriso vale mais que mil palavras e vai além de uma simples expressão facial; para muitos, é a concretização de um sonho

Por entender o quanto é doloroso estar na pele de quem praticamente já perdeu as esperanças de sorrir com orgulho, Dr. Anthony Gordon vem dedicando seus anos de carreira a fazer com que essas pessoas voltem a acreditar que isso é possível.

Com mais de 14 anos de experiência em procedimentos orais avançadas, esse profissional visionário conquistou o seu espaço dentro da comunidade odontológica e o coração de inúmeros pacientes que tiveram suas vidas totalmente transformadas através de procedimentos inovadores, como os implantes dentários tipo protocolo:

"Já sofri demais com a dentadura, sentia muita dor, foi muito sofrimento. Hoje eu estou muito feliz", comemora o paciente.

Com uma paixão inabalável por sua profissão e um compromisso inegociável com o bem-estar de seus pacientes, Dr. Anthony tornou-se sinônimo de excelência em tratamentos que vão muito além do aspecto estético:

"Quero fazer com que as pessoas possam sempre acreditar nos seus sonhos", afirma.

Além dos implantes dentários, o trabalho exemplar com lentes de contato dental também se tornou uma marca registrada do Dr. Gordon. Por ser um procedimento versátil e minimamente invasivo, através dele é possível corrigir defeitos estéticos, como dentes descoloridos, desgastados ou mal posicionados, conferindo aos pacientes um sorriso radiante e natural. Responsável pela Gordon Odontologia, na cidade de Vilhena (RO), o dentista faz questão de usar uma abordagem humanizada para que cada paciente se sinta seguro ao embarcar em uma jornada de restauração dental:

"Me sinto mais realizado quando consigo criar histórias e oportunidades, realizando sonhos e devolvendo a autoestima e a vida social as pessoas", conta o especialista.



