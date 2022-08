Doze cidades brasileiras registram temperatura abaixo de 0°C

Da Redação

Doze cidades brasileiras registraram temperatura abaixo de 0°C nesta sexta-feira (19) e, em algumas regiões, principalmente no entorno de Santa Catarina, chegou a nevar, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Moradores se empolgaram e chegaram a comentar sobre o fenômeno nas redes sociais.

A menor temperatura registrada até agora foi em Bom Jardim da Serra (SC), com -6,4°C. Lá chegou a nevar. Assim como a cidade de São Joaquim, onde os termômetros registraram -3,6°C.

Em cidades do Rio Grande do Sul os termômetros marcaram -2,8°C em São José dos Ausentes, -2,5°C em Quaraí, -2,2°C em Vacaria e -1,7°C em Cambará do Sul. O município de Serafina Corrêa registrou -0,8°C, Soledade -0,3°C e Lagoa Vermelha -0,1°C.

Ainda em Santa Catarina, a cidade de Rancho Queimado teve mínima de -1,0°C e Campos Novos -0,6°C

A única cidade do Parána que registrou temperatura abaixo de 0 foi São Mateus do Sul, com -0,2°C, segundo o Inmet

