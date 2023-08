DOU extra publica resolução que restringe raio de operação do aeroporto Santos Dumont

O Conselho de Aviação Civil (Conac) publicou na noite desta quinta-feira, 10, em edição extra do

(DOU), resolução que restringe o raio de operação do Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A medida foi anunciada durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, à capital fluminense nesta quinta-feira, 10. A decisão limita os voos com partida no Santos Dumont (SDU) para obrigar o retorno ao aeroporto internacional do Galeão. Segundo a Resolução, a partir de 2 de janeiro de 2024, as operações regulares no Aeroporto Santos Dumont deverão ser planejadas observando a distância máxima de 400 quilômetros de seu destino ou origem e as ligações com aeroportos de operação regular doméstica.