Doses da Pfizer em menores de 5 anos geram resposta imune

Da Redação

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech realizaram ensaios clínicos com seu imunizante contra Covid-19 em crianças menores de 5 anos. De acordo com uma informação divulgada pelas empresas, nesta segunda-feira (23), a aplicação de três doses da vacina nesse público gerou uma forte resposta imune.

A Pfizer e BioNTech informam que seu imunizante é seguro e bem tolerado pelas crianças. Em breve, as farmacêuticas irão pedir aos reguladores globais a autorização para aplicar a vacina na nova faixa etária. Até o momento, não existe vacina alguma destinada a esse público.

Elas esperam concluir o envio de dados à Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos nesta semana.



A Pfizer e a BioNTech disseram que três doses de uma formulação de 3 microgramas de sua vacina geraram resposta imune semelhante em crianças de seis meses a menos de cinco anos, em comparação à faixa de 16 a 25 anos que receberam duas doses da formulação de 30 microgramas da vacina em ensaio clínico anterior.

Ainda de acordo com elas, uma análise inicial de 10 casos sintomáticos de covid-19 identificados até 29 de abril, enquanto a variante Ômicron era dominante, sugeria eficácia da vacina de 80,3% na faixa etária menor de cinco anos. Esta análise não é conclusiva, pois o protocolo do estudo especificou que a eficácia deve ser calculada com base em pelo menos 21 casos.

Os 1.678 participantes do estudo receberam sua terceira dose pelo menos dois meses após a segunda. A Pfizer disse que a vacina foi bem tolerada, com a maioria dos efeitos colaterais adversos sendo leves ou moderados.