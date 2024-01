Dorival Júnior aceita proposta e será o novo técnico da Seleção

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As negociações entre a CBF e Dorival Júnior avançaram, e o atual técnico do São Paulo será o novo treinador da seleção brasileira. A decisão deve ser repassada por Dorival ao elenco do São Paulo nesta segunda-feira.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Ancelotti renova contrato com o Real Madrid e frustra planos da CBF

Dorival foi procurado pelo presidente Ednaldo Rodrigues e era a principal opção para assumir a seleção depois da demissão de Fernando Diniz. O técnico sempre teve o sonho de treinar a Seleção e ficou balançado com a oportunidade.

continua após publicidade

O São Paulo, atual clube do treinador, já está ciente da decisão e agora trabalha para encontrar um substituto para 2024. Por outro lado, o técnico vai acertar os últimos detalhes de sua rescisão com o clube paulista para iniciar o trabalho visando a Copa do Mundo de 2026.

Siga o TNOnline no Google News