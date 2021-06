Doria celebra aprovação da Coronavac e avalia abertura de fronteiras a imunizados

Continua após publicidade

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou nesta terça-feira a aprovação da Organização Mundial da Saúde (OMS) do uso emergencial da vacina da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Para Doria, a medida abre caminho para que outros países aceitem a entrada de pessoas vacinadas com as duas doses do imunizante contra a covid-19, com a abertura de fronteiras esperada para os próximos meses. "Ela (Coronavac) passa a fazer parte do consórcio internacional de vacinas e abre caminho para que outros países aceitem pessoas imunizadas com a Coronavac", afirmou o governador na conta que mantém no Twitter.

Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde anunciou a medida. Um dos efeitos da aprovação do imunizante é que o Brasil poderá receber doses do imunizante por meio do Covax Facility, consórcio organizado pela OMS. No Twitter, Doria ainda exaltou o Butantan na produção do imunizante. "É o reconhecimento global da segurança e eficácia da Vacina do Butantan no combate à Covid-19".