'Dores e incertezas', diz jornalista ao desabafar sobre monkeypox

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O rapaz foi diagnosticado coma doença em julho

Por meio das redes sociais, o jornalista Marcio Pannunzio falou sobre a experiência de ter sido diagnosticado com a varíola dos macacos (monkeypox). Através das publicações, ele mostrou a evolução da doença.

continua após publicidade .

Pannunzio foi examinado e diagnosticado com a doença em julho, pelo Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes (Needier), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



“Nestas últimas três semanas, vivi as dores e incertezas da nova varíola, a monkeypox”, escreveu o jornalista.

continua após publicidade .

O rapaz disse que não sabe como contraiu a doença e, como se preocupa com as pessoas com quem convive, ficou em isolamento até que se recuperasse. Marcio também evitou entrar em contato com seu cachorro, chamado de Theo Henrique.

“Desde que iniciei os sintomas, tive a intuição de evitar encostar em Theo Henrique, deixar que ele me lambesse ou subisse na cama sobre os lençóis contaminados”, informou.



Problemas ocasionados pela doença

Os primeiros sintomas que o jornalista desenvolveu foram febre, calafrios, fraqueza no corpo, dores de cabeça e nas articulações. Após alguns dias, teve inchaço nos gânglios, inflamação na garganta, ferida nos rosto e diversas lesões no corpo.

continua após publicidade .

O rapaz contou ainda que teve uma crise de asma durante a infecção por conta de ansiedade e nervosismo. “Acredite: manter o seu emocional sob controle faz toda a diferença”, escreveu.

Depois de se recuperar, o jornalista compartilhou uma nova foto mostrando a melhora significativa da ferida no rosto.

“A boa notícia é que a pele está se regenerando. Ainda está um pouco áspera e com uma cicatriz pequenininha no local, um registro para a conta das superações. Todas as outras lesões também sumiram”, escreveu no último domingo (21/8).

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News