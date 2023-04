Donos de berçário são presos suspeitos de torturar bebês e crianças

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prisão ocorreu nesta sexta-feira

A Polícia Civil de Sorriso, cidade do norte do Mato Grosso, realizou a prisão de um casal dono de um berçário nesta sexta-feira (14). Conforme as autoridades, a dupla é suspeita de torturar bebês e crianças sob os cuidados do estabelecimento. O local, que estava legalizado, atendia crianças de 0 e 5 anos e cobrava cerca de R$ 948 na mensalidade.

continua após publicidade .

As investigações contra o casal começaram há alguns meses, após alguns pais realizarem denúncias de graves abusos físicos e emocionais contra as crianças.

Testemunhas relataram às autoridades que o casal dava tapas nas nádegas e na boca, mordidas, puxões, golpes com raquetes, empurrões e beliscões contra as vítimas.

continua após publicidade .

A equipe de reportagem do G1 conversou com a delegada que está à frente do caso, Jéssica Assis. De acordo com a investigadora, várias provas foram reunidas durante a investigação.

- LEIA MAIS: Adolescente autor de ameça a escola é apreendido em Borrazópolis

"São várias vítimas, várias testemunhas, inclusive pessoas que já trabalharam nesse hotelzinho relataram que havia situações sistêmicas de maus-tratos e tortura contra essas crianças, incluindo tapas e empurrões até as crianças caírem no chão. Várias mães procuraram a delegacia e temos relatos até das próprias crianças que já verbalizam, pois tem muitas que ainda não sabem falar", informou.

continua após publicidade .

Os proprietários do berçário alegavam que os atos eram para "disciplinar" as crianças.

Segundo a polícia, testemunhas e até mesmo algumas crianças contaram que existia um “cantinho do pensamento” – um corredor escuro, que dava acesso ao quarto da proprietária, onde ela trancava as crianças que se comportavam mal e as deixava sozinhas, por até duas horas. "Ex-empregadas do local também trouxeram imagens que mostram boca de criança cortada, marcas de tapas na bunda das crianças. Tem um acervo probatório bem robusto que sustenta a denúncia", ressaltou a delegada.

Os pais que questionavam as atitudes eram ameaçados de morte pelo proprietário do estabelecimento.

continua após publicidade .

O Núcleo de Violência Doméstica da Delegacia de Sorriso informou que o casal deve responder pelos crimes de tortura com castigo, tortura por omissão, ameaça e perseguição.



As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News