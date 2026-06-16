Dono de motel, mães e babás são presos por comandar rede de pedofilia em SP

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, deflagrou a Operação Proteção Divina nesta terça-feira (16) e prendeu quatro pessoas investigadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Entre os detidos está o dono de um motel na cidade, conforme apurou o Metrópoles.

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Segundo a Delegacia Seccional de Polícia de Rio Preto, as investigações indicam, em tese, a prática de exploração sexual de vulneráveis, associação criminosa, estupro de vulnerável, bem como a produção, armazenamento e compartilhamento de material ilícito.



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A ação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) foi deflagrada após investigação iniciada a partir de informação que possibilitou a reunião de elementos sobre a atuação dos suspeitos. Foram cumpridas quatro prisões temporárias, sendo três mulheres e um homem, além de cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços e condomínio de alto padrão de Rio Preto.

Durante as diligências, equipes policiais apreenderam dispositivos eletrônicos e outros materiais que serão submetidos à perícia e análise técnica especializada. As investigações seguem sob sigilo.