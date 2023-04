Dona Luiza Shoes: da parceria familiar à marca de sucesso no Nordeste

Da Redação

Dona Luiza e Gabriel Possidonio

Era o ano de 2016 quando Jocelma Amorim e seu esposo, Romero Oliveira, decidiram voltar para a cidade de Juazeiro do Norte - CE, após enfrentarem inúmeros desafios em São Paulo - SP.

O casal buscava recomeçar a sua vida profissional e foi em suas origens que encontraram o modelo de negócio ideal. Romero vinha de uma família tradicional de sapateiros e desde cedo aprendeu a arte de confeccionar sandálias.

Já Jocelma, filha de feirantes, tinha um espírito empreendedor e era uma vendedora nata, com um poder de comunicação descomunal. Foi da união dessas habilidades que surgiu a Dona Luiza Shoes.

No começo, a fábrica era pequena, com capacidade de produção de apenas 30 pares por semana, feitos pelo próprio Romero. Eles tinham um pequeno ponto de venda no centro de Juazeiro do Norte, que vendia as sandálias por apenas dez reais. As vendas começaram a crescer rapidamente, graças à vocação comercial da cidade de Juazeiro, um dos maiores centros comerciais do estado do Ceará.

Com a demanda aumentando, a produção da pequena fábrica se multiplicava. A qualidade dos produtos e o preço acessível chamaram a atenção dos consumidores, muitos deles turistas que visitavam a cidade de Juazeiro durante as épocas de romaria em devoção religiosa ao famoso Padre Cícero.

Foi, então, que surgiu a ideia de diferenciar os preços para quem comprava uma unidade e para quem comprava em quantidade maior, seja para revender ou presentear.

Jocelma percebeu que não poderia depender apenas do fluxo sazonal do comércio local e decidiu recorrer às redes sociais, principalmente ao Instagram, para divulgar os produtos da Dona Luiza Shoes.

Em uma época em que as redes sociais ainda estavam tomando forma, a Dona Luiza Shoes percebeu o poder da comunicação e começou a enviar produtos para influenciadoras digitais.

Essa ação expandiu o alcance da marca para todas as regiões do Brasil, e a Dona Luiza Shoes começou a fazer envios para todo o país, através de transportadoras e ônibus de turismo que chegavam à região.



Através das redes sociais, a Dona Luiza Shoes também recebia relatos de mulheres que estavam vendo a sua renda familiar crescer com a revenda dos produtos da marca.

O atendimento online era feito pela própria Jocelma através do WhatsApp, o que criou um contato próximo com as clientes. A Dona Luiza Shoes tornou-se um ponto de apoio para muitas mulheres que procuravam a marca pedindo dicas de como começar seu próprio negócio e falando sobre os desafios que enfrentavam.

Assim, a loja passou a assumir um papel fundamental no entusiasmo de mulheres para conquistarem a sua independência financeira através da revenda de seus produtos.

Menos de um ano após o início de suas atividades, a produção da fábrica já estava a todo vapor e as vendas presenciais e online eram consideradas um sucesso!

Hoje, a Dona Luiza Shoes é uma grande referência de marca para toda a região do nordeste e possui lojas em Fortaleza, Juazeiro do Norte, João Pessoa e Recife.

