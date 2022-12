Dona dos maiores pés do mundo revela não encontrar sapatos bonitos

Da Redação

Tanya entrou para o livro dos recordes Guinness Book 2022 com o título de “mulher viva com maiores pés do mundo”

Dona dos pés mais grandes do mundo, a americana Tanya Herbert, de 38 anos, disse que não encontra sapatos bonitos. Ela tem quase 2 metros de altura e calça 48 no tamanho sapatos masculinos do Brasil. Atualmente, ela trabalha como editora de vídeo em uma igreja da cidade de Houston.

No momento, ela está a procura de sapateiros capazes de criar sapatos femininos elegantes para pessoas com tamanhos fora do convencional. Tanya espera que o título ajude a transformar a realidade de outras mulheres com pés grandes, que sofrem dos mesmos problemas.

“Honestamente tenho pés muito fofos. Sei que pode ser frustrante encontrar sapatos, mas espero que possa vê-los mais como uma bênção do que como um fardo”, escreveu em suas redes sociais.

RECORDE

Tanya entrou para o livro dos recordes Guinness Book 2022 com o título de “mulher viva com maiores pés do mundo”. A cerimônia oficial de medição ocorreu em Houston, Texas (EUA), em 15 de abril, na qual o Guinness certificou o tamanho exato de cada um dos pés. O direito e o esquerdo medem, respectivamente, 33,1 cm e 32,5 cm.

null - Vídeo por: Guinness World Records

Com informação do Metrópoles.



