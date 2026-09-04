Dona de loja de luxo denunciada por noivas acusa funcionária de desviar R$ 1 milhão

A proprietária da loja de luxo My Vintage Dress, Camila Rossi, registrou nesta sexta-feira, 4, um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue uma funcionária suspeita de ter cometido uma fraude contra a loja. Segundo Luiz Augusto Filizzola DUrso, advogado de Camila, a estimativa é de que quase R$ 1 milhão tenha sido desviado da empresa.

"Hoje estivemos na delegacia para lavrar o boletim de ocorrência, além de realizar a própria oitiva, para que se apure a conduta da funcionária que praticou uma enorme fraude contra a loja", afirmou DUrso em mensagem ao Estadão.

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Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, o advogado disse que Camila prestou esclarecimentos à polícia e se apresentou como vítima de uma funcionária de confiança.

"Ela teve uma funcionária de confiança que conseguiu desviar um grande valor da empresa. A gente estipula quase R$ 1 milhão de desvio e isso fez com que a empresa ficasse muito mal", afirmou.

Segundo DUrso, os supostos desvios teriam ocorrido ao longo dos últimos meses e foram descobertos recentemente. Questionado sobre por que a empresária não havia procurado a polícia antes, ele afirmou que Camila foi orientada a primeiro levantar informações para entender o tamanho do prejuízo.

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O advogado disse ainda que a proprietária está colocando recursos próprios na empresa para atender as clientes. Segundo ele, a My Vintage Dress pretende entregar os vestidos e ressarcir as noivas quando necessário.

"A ideia é não deixar ninguém desamparado. Estamos fazendo parceria com empresas do mesmo ramo para entregar os vestidos", afirmou. DUrso disse ainda que "não tem nenhum vestido em atraso" e que nenhuma noiva teria se casado sem uma peça da empresa.

Advogado diz que empresária recebeu ameaças

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DUrso afirmou que a decisão de Camila de não falar publicamente nos últimos dias ocorreu por orientação de seus advogados. Segundo ele, a empresária está abalada e recebeu ameaças de morte.

"A orientação da Camila não falar por enquanto é nossa. Ela está muito abalada, ela teme a vida, ela recebeu diversas ameaças de morte, ela teve a loja invadida", disse em entrevista ao programa.

O advogado afirmou que Camila compreende a situação das noivas e se solidariza com as clientes, mas está sendo preservada neste momento.

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Polícia investiga registros envolvendo a loja

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o 14º Distrito Policial, em Pinheiros, instaurou inquérito para apurar eventual prática de estelionato ou outros crimes relacionados aos registros realizados na região.

"A unidade realiza oitivas, acompanha possíveis novos registros e mantém contato com outras delegacias e departamentos policiais para o compartilhamento de informações e o aprofundamento das investigações", informou a SSP.

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Segundo a pasta, as diligências continuam para esclarecer os fatos e apurar eventual responsabilidade dos envolvidos.

Entenda o caso

Clientes da My Vintage Dress foram ao estabelecimento na terça-feira, 1º, em busca de vestidos após serem informadas sobre problemas na empresa.

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A cliente da My Vintage Dress Letícia Queiroz relatou dificuldades para retirar sua peça depois de ter a retirada cancelada na segunda-feira, 31, e não conseguir contato com a loja. Nas redes sociais, a noiva compartilhou tentativas de contato e afirmou que a empresa chegou a cogitar uma data de entrega posterior ao casamento.

Na quarta-feira, 2, a My Vintage Dress afirmou que enfrentou problemas devido ao "volume excepcional de pedidos e desafios na produção" e anunciou o fechamento temporário para novas vendas.

"Diante de um período de volume excepcional de pedidos e desafios na produção, decidimos fechar temporariamente a loja para novas vendas, concentrando todos os esforços nas clientes que já possuem pedidos em andamento", afirmou.

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A empresa também disse que, na segunda-feira, 31, mais de 50 pessoas entraram no estabelecimento sem autorização e levaram alguns vestidos. Segundo a My Vintage Dress, a equipe retirou outras peças do local por segurança, e as imagens da loja vazia foram posteriormente divulgadas como se representassem o encerramento das atividades.