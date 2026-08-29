Dona de lanchonete baleada por cliente após discussão por sanduíche morre no hospital

Dayane Alves dos Santos, de 32 anos, estava internada há uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A comerciante Dayane Alves dos Santos, de 32 anos, proprietária de uma lanchonete em Anápolis, a 55 km de Goiânia, morreu nesta sexta-feira (28) no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado (22), quando foi baleada por um cliente durante uma discussão provocada por insatisfação com um pedido de sanduíche.

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A vítima passou por duas intervenções cirúrgicas, mas continuava intubada e sedada, não resistindo às complicações do ferimento na região abdominal. O crime ocorreu no estabelecimento da vítima, localizado no bairro Vila Santa Maria de Nazareth. De acordo com as investigações policiais, o suspeito, um homem de 37 anos, comprou um lanche e deixou o local. Pouco tempo depois, insatisfeito com o produto recebido, retornou à lanchonete armado.

Conforme o relato do acusado à equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE), houve um desentendimento no momento da reclamação. Durante o bate-boca, o homem disparou contra a comerciante e fugiu do local a bordo de um veículo. A Polícia Militar localizou o suspeito transitando pela BR-153, nas imediações de Jaranápolis, onde efetuou a prisão em flagrante.

No automóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, além de dois carregadores e oito munições. O homem foi encaminhado à delegacia e o caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio duplamente qualificado, passará por nova adequação jurídica na Polícia Civil após a confirmação do óbito. Nas redes sociais, o estabelecimento publicou uma nota de pesar comunicando a morte de Dayane e informou a suspensão das atividades.

