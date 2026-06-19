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Dois suspeitos de participar de tentativa de sequestro de criança em SP são encontrados mortos

Escrito por Bruno Felix (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 21:02:00 Editado em 19.06.2026, 21:13:32
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Um homem e uma mulher suspeitos de participar da tentativa de sequestro de uma criança de 10 anos na zona leste de São Paulo foram encontrados mortos nesta sexta, 19. Segundo a polícia, um terceiro suspeito foi preso. Os nomes não foram divulgados.

Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que indiciou o suspeito pelo crime de tentativa de subtração de incapaz e encaminhará o inquérito policial à 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP), que dará prosseguimento às investigações.

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Os corpos de possíveis envolvidos no caso foram localizados no bairro Colônia. Os procedimentos para identificação dessas pessoas está em andamento.

Na tarde da última terça-feira, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem desce de um táxi e vai na direção da criança, que andava de bicicleta na calçada.

O menino resiste à tentativa do rapaz de levá-lo até o carro. Neste momento, outra pessoa que passava presencia a cena e corre para libertar a criança das mãos do suspeito.

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Segundo informações da SSP, o taxista se recusou a seguir viagem depois do ocorrido e o suspeito da tentativa de sequestro foi agredido por populares.

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