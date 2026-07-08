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Dois policiais civis são baleados por traficantes na Avenida Brasil, no Rio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 13:33:00 Editado em 08.07.2026, 13:42:46
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Dois policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram baleados na manhã desta quarta-feira, 8, na Avenida Brasil - uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro - por traficantes da região de Guadalupe, na zona norte da capital fluminense. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências na região de Guadalupe, zona norte do Rio, "quando foram atacados de forma covarde enquanto trafegavam pela Avenida Brasil".

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"De forma imediata, equipes de diversas unidades da instituição se locomoveram até o local para prestar apoio. A ocorrência está em andamento", diz a polícia.

A Polícia Civil diz que os ataques representam "um ataque direto ao Estado".

"A Polícia Civil reforça que ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado e seguirá atuando de forma firme e permanente no combate às facções e na repressão a criminosos", diz a Polícia Civil.

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A Polícia Militar reforçou o policiamento na região próximo à comunidade do Muquiço.

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POLICIAIS BALEADOS/AVENIDA BRASIL/RIO/TRAFICANTES
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