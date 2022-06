Dois passageiros morrem após embarcação tombar no Lago de Furnas

Da Redação

Tragédia aconteceu no Lago de Furnas, em Capitólio, numa região conhecida como Cachoeirinha

Duas pessoas morreram em um acidente marítimo na noite de sábado (18), no Lago de Furnas, em Capitólio, numa região conhecida como Cachoeirinha. Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as vítimas são um idoso de 62 anos, natural de Penápolis (SP), e uma jovem de 22 anos, natural de Machado (MG). As informações são do g1.

Segundo informações iniciais divulgadas pela Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), uma lancha com 14 passageiros a bordo apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação nas proximidades para resgatar os passageiros.

Uma chalana, ocupada por outros 10 passageiros, foi ao encontro da lancha à deriva. No momento do transbordo dos passageiros, a chalana não suportou o peso e virou. O idoso e a jovem não conseguiram sair debaixo da embarcação e se afogaram.

Ainda conforme as informações preliminares da Ameg, marinheiros tentaram reanimar as duas vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou os óbitos. As demais vítimas sofreram apenas escoriações leves.

Além do Samu, também prestaram atendimento à ocorrência equipes da Marinha do Brasil e da Perícia Técnica da Polícia Civil.

Ao g1, a PCMG informou que os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal em Passos, no Sul de Minas, e serão analisados neste domingo (19). Paralelamente à investigação da Marinha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil em Piumhi, irá instaurar inquérito para apurar os fatos.