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Dois ônibus de excursão escolar são abordados por criminosos e usados como barricada no Rio

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Dois ônibus escolares de excursão de alunos da Escola Eleva foram abordados por criminosos na manhã desta segunda-feira, 28, e utilizados como barricadas na Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense.

Os ônibus saíram da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, e seguiam em direção a Vassouras, no interior do Estado. Procurada pelo Estadão, a Eleva ainda não se manifestou.

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Os criminosos tiraram a chave de dois coletivos para usá-los como barricadas. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a via ficou interditada no sentido Baixada, das 10h18 às 10h48.

A abordagem ocorreu após a secretaria de Estado de Polícia Militar deflagrar uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira.

A ação reúne cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).

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A operação também conta com o emprego de Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar, e de sete veículos blindados.

A operação tem como objetivo combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região. Até o momento, foram apreendidos 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e carregadores. Os policiais militares recuperaram ainda seis veículos e apreenderam 83 quilos de drogas.

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